Филип Филипов: ЦСКА е институция!

Изпълнителният директор на ЦСКА Филип Филипов изненадващо публикува във фейсбук емоционално обръщение към феновете.
СКЪПИ АРМЕЙЦИ,
ОТ КАКТО ИМАМ ЧЕСТТА ДА БЪДА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ЦСКА, НЕ СЪМ СИ ПОЗВОЛЯВАЛ ДА ПУБЛИКУВАМ ТОВА, КОЕТО МИСЛЯ, ПРЕДИ ТОВА, КАТО ОБИКНОВЕН ФЕН НА ОТБОРА СЪМ ГО ПРАВИЛ, КОГАТО СЪМ ГО ЧУВСТВАЛ ЗА НЕОБХОДИМО.
ТАЗИ ВЕЧЕР, РЕШИХ ДА ОБЯСНЯ И ПРИПОМНЯ НА ХОРАТА, КОИТО НЕ СПИРАТ ДА НАПАДАТ, ДА СЕ ИЗКАЗВАТ И ДА ЗЛОБЕЯТ СРЕЩУ НАЙ- ГОЛЕМИЯТ СПОРТЕН КЛУБ В БЪЛГАРИЯ, КОЙ Е ЦСКА.
ЦСКА, Е НЕ ПРОСТО ОТБОР ИЛИ КЛУБ,
ЦСКА Е ИНСТИТУЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, СЪЗДАЛА И РАЗВИЛА ОЛИМПИЙСКИ, СВЕТОВНИ , ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОНИ,
КЛУБ, КОЙТО Е ПОБЕЖДАВАЛ И НАЙ- ГОЛЕМИТЕ ОТБОРИ В ЕВРОПА , ДОНЕСЪЛ АВТОРИТЕТ, СЛАВА И МНОГО РАДОСТ НА БЪЛГАРИЯ!
ЦСКА НЕ СЕ ПРЕДАВА ПРЕД НИКОЙ И СЕ БОРИ ДОКРАЙ!!!
ЦСКА Е СИМВОЛ НА ПОБЕДА, ДИСЦИПЛИНА,
МОРАЛ, ЦЕННОСТИ!
ЦСКА ПРИТЕЖАВА НАЙ-ГОЛЯМОТО БОГАТСТВО, А ТОВА СА МИЛИОНИТЕ ФЕНОВЕ НА ОТБОРА, КОИТО ЖИВЕЯТ, РАДВАТ СЕ И СТРАДАТ ЗАЕДНО С УСПЕХИТЕ И ТРУДНИТЕ МОМЕНТИ НА КЛУБА.
ЦЕННОТО Е, ЧЕ ТАЗИ ЛЮБОВ Е ИСТИНСКА ,ВЕЧНА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ КУПЕНА!!!!
ДОМЪТ НА ЦСКА Е СТАДИОН "БЪЛГАРСКА АРМИЯ",КЪДЕТО СА СЕ РАЗВИЛИ И ИГРАЛИ НАЙ- ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛИСТИ,
НА ЕМБЛЕМАТА НА ЦСКА ГРЕЕ ЗВЕЗДА!
МНОГО СЪСТЕЗАТЕЛИ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КАЧЕСТВАТА СИ, ХАРАКТЕРА СИ И КЪСМЕТА СИ, ЧЕ СА ИМАЛИ ЧЕСТТА ДА ЗАЩИТАВАТ СВЕЩЕННАТА ЕМБЛЕМА И ЧЕРВЕНИЯ ЕКИП СА ИЗГРАДИЛИ АВТОРИТЕТ В ОБЩЕСТВОТО И СА ОБИЧАНИ И УВАЖАВАНИ ОТ ХОРАТА, В ТОВА ЧИСЛО И АЗ , ЗА ТОВА ВИНАГИ АБСОЛЮТНО БЕЗКОРИСТНО ЩЕ ЗАЩИТАВАМ ИНТЕРЕСИТЕ НА ЦСКА И ЩЕ БЪДА ФЕН НА ТОЗИ ВЕЛИК ОТБОР!
САМО ЦСКА!!!
ФИЛИП ФИЛИПОВ