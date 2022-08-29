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Екип на МААЕ пътува към Запорожката АЕЦ

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ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
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https://www.24chasa.bg/sport/article/12393462 www.24chasa.bg

Спорт по телевизията днес

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12,00 ч Колоездене, обиколка на България b1b.box (пряко)

15,00 ч Волейбол, СП (м), Аржентина – Нидерландия MAX sport 1 (пряко)

17,30 ч Тенис, US Open Eurosport 1/Eurosport 2 (пряко)

18,00 ч Футбол, „Черно море“ - „Лудогорец“ „Диема спорт“ (пряко)

18,30 ч Волейбол, СП (м), Сърбия – Пуерто Рико MAX sport 2 (пряко)

19,00 ч Футбол, „Астерас Триполис“ - „Олимпиакос“ „Диема спорт“ 3 (пряко)

20,30 ч Футбол, ЦСКА – ЦСКА 1948 „Диема спорт“ (пряко)

21,00 ч Футбол, „Кадис“ - „Атлетик“ MAX sport 2 (пряко)

21,00 ч Футбол, „Гранада“ - „Виляреал“ MAX sport 3 (пряко)

22,15 ч Волейбол, СП (м), Италия – Турция MAX sport 1 (пряко)

23,00 ч Футбол, „Валенсия“ - „Атлетико“ MAX sport 4 (пряко)

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