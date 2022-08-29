12,00 ч Колоездене, обиколка на България b1b.box (пряко)
15,00 ч Волейбол, СП (м), Аржентина – Нидерландия MAX sport 1 (пряко)
17,30 ч Тенис, US Open Eurosport 1/Eurosport 2 (пряко)
18,00 ч Футбол, „Черно море“ - „Лудогорец“ „Диема спорт“ (пряко)
18,30 ч Волейбол, СП (м), Сърбия – Пуерто Рико MAX sport 2 (пряко)
19,00 ч Футбол, „Астерас Триполис“ - „Олимпиакос“ „Диема спорт“ 3 (пряко)
20,30 ч Футбол, ЦСКА – ЦСКА 1948 „Диема спорт“ (пряко)
21,00 ч Футбол, „Кадис“ - „Атлетик“ MAX sport 2 (пряко)
21,00 ч Футбол, „Гранада“ - „Виляреал“ MAX sport 3 (пряко)
22,15 ч Волейбол, СП (м), Италия – Турция MAX sport 1 (пряко)
23,00 ч Футбол, „Валенсия“ - „Атлетико“ MAX sport 4 (пряко)