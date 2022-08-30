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Спорт по телевизията днес

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Националите по волейбол се нуждаят от убедителна победа над Мексико на световното днес. Снимка: FIVB

14,00 ч Колоездене, обиколка на България b1b.box (пряко)

15,00 ч Волейбол, СП (м), Япония – Куба MAX sport 1 (пряко)

15,30 ч Колоездене, обиколка на Испания Eurosport 1 (пряко)

17,30 ч Тенис, US Open Eurosport 2 (пряко)

18,00 ч Футбол, „Беласица“ - „Етър“ „Диема спорт“ (пряко)

18,30 ч Волейбол, СП (м), България – Мексико MAX sport 1 (пряко)

19,00 ч Тенис, US Open Eurosport 1 (пряко)

19,30 ч Футбол, „Сасуоло“ - „Милан“ MAX sport 3 (пряко)

21,00 ч Волейбол, СП (м), Словения – Германия MAX sport 2 (пряко)

21,30 ч Футбол, „Кристал Палас“ - „Брентфорд“ „Диема спорт“ 3 (пряко)

21,30 ч Футбол, „Фулъм“ - „Брайтън“ „Нова спорт“ (пряко)

21,30 ч Волейбол, СП (м), Полша – САЩ MAX sport 1 (пряко)

21,45 ч Футбол, „Саутхемптън“ - „Челси“ „Диема спорт“ 2 (пряко)

21,45 ч Футбол, „Рома“ - „Монца“ RING (пряко)

21,45 ч Футбол, „Интер“ - „Кремонезе“ MAX sport 3 (пряко)

22,00 ч Футбол, „Лийдс“ - „Евертън“ „Диема спорт“ (пряко)

3,30 ч Футбол, „Атлетико П“ - „Палмейрас“ MAX sport 4 (пряко)

Националите по волейбол се нуждаят от убедителна победа над Мексико на световното днес. Снимка: FIVB

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