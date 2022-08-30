14,00 ч Колоездене, обиколка на България b1b.box (пряко)
15,00 ч Волейбол, СП (м), Япония – Куба MAX sport 1 (пряко)
15,30 ч Колоездене, обиколка на Испания Eurosport 1 (пряко)
17,30 ч Тенис, US Open Eurosport 2 (пряко)
18,00 ч Футбол, „Беласица“ - „Етър“ „Диема спорт“ (пряко)
18,30 ч Волейбол, СП (м), България – Мексико MAX sport 1 (пряко)
19,00 ч Тенис, US Open Eurosport 1 (пряко)
19,30 ч Футбол, „Сасуоло“ - „Милан“ MAX sport 3 (пряко)
21,00 ч Волейбол, СП (м), Словения – Германия MAX sport 2 (пряко)
21,30 ч Футбол, „Кристал Палас“ - „Брентфорд“ „Диема спорт“ 3 (пряко)
21,30 ч Футбол, „Фулъм“ - „Брайтън“ „Нова спорт“ (пряко)
21,30 ч Волейбол, СП (м), Полша – САЩ MAX sport 1 (пряко)
21,45 ч Футбол, „Саутхемптън“ - „Челси“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
21,45 ч Футбол, „Рома“ - „Монца“ RING (пряко)
21,45 ч Футбол, „Интер“ - „Кремонезе“ MAX sport 3 (пряко)
22,00 ч Футбол, „Лийдс“ - „Евертън“ „Диема спорт“ (пряко)
3,30 ч Футбол, „Атлетико П“ - „Палмейрас“ MAX sport 4 (пряко)