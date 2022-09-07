15,30 ч Колоездене, обиколка на Испания Eurosport 1 (пряко)
16,30 ч Футбол, „Мохун Баган“ - „Куала Лумпур“ „Нова спорт“ (пряко)
17,15 ч Баскетбол, ЕП (м), България – Белгия БНТ 3 (пряко)
18,30 ч Волейбол, СП (м), Италия – Франция MAX sport 1 (пряко)
18,30 ч Лека атлетика, Диамантена лига в Цюрих MAX sport 2 (пряко)
19,00 ч Тенис, US Open Eurosport 1 (пряко)
19,20 ч Колоездене, „Предизвикателство на Мадрид“ (ж) Eurosport 2 (пряко)
19,45 ч Футбол, Шампионска лига, „Аякс“ - „Рейнджърс“ bTV Action (пряко)
19,45 ч Футбол, Шампионска лига, „Айнтрахт“ - „Спортинг“ RING (пряко)
20,00 ч Футбол, „Лориен“ - „Лион“ „Диема спорт“ 3 (пряко)
22,00 ч Футбол, Шампионска лига, „Наполи“ - „Ливърпул“ bTV Action (пряко)
22,00 ч Футбол, Шампионска лига, „Интер“ - „Байерн“ RING (пряко)
22,00 ч Волейбол, СП (м), Словения – Украйна MAX sport 1 (пряко)
1,30 ч Тенис, US Open Eurosport 1 (пряко)
3,30 ч Футбол, „Мелгар“ - „Индепентиенте ДВ“ MAX sport 3 (пряко)
3,30 ч Футбол, „Фламенго“ - „Велес С“ MAX sport 4 (пряко)