Пол Погба претърпя успешна операция на коляното. Френският халф на Ювентус съобщи в социалните мрежи, че интервенцията е преминала без усложнения.

Погба се контузи по време на предсезонната подготовка и

все още не е играл през тази кампания.

Халфът публикува видео в социалните мрежи, в което каза: "Добре съм - операцията мина много добре. Ще се възстановя и ще се върна."

Thank you guys for all the messages and support!

I'll be back soon - and stronger than ever! 💪🏾 pic.twitter.com/nGgqqz8s6C — Paul Pogba (@paulpogba) September 6, 2022 Очаква се Погба да поднови тренировки с Ювентус през януари и да пропусне Световното първенство в Катар в края на годината.

"Очакваме Погба през януари. Световното първенство не е мой проблем, в Ювентус ни интересува, че той се завръща през януари", каза старши треньорът на Юве Масимилиано Алегри.