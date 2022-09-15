9,30 ч Художествена гимнастика, СП в София БНТ 3 (пряко)
14,30 ч Голф MAX sport 2 (пряко)
14,45 ч Художествена гимнастика, СП в София БНТ 3 (пряко)
15,00 ч Тенис, купа „Дейвис“, Франция – Австралия „Диема спорт“ (пряко)
15,00 ч Колоездене, обиколка на Люксембург Eurosport 1 (пряко)
16,00 ч Тенис, купа „Дейвис“, Хърватия – Швеция „Диема спорт“ 2 (пряко)
17,00 ч Тенис, купа „Дейвис“, Сърбия – Корея „Диема спорт“ 3 (пряко)
17,00 ч Колоездене, обиколка на Словакия Eurosport 1 (пряко)
18,00 ч Тенис, купа „Дейвис“, САЩ – Казахстан „Нова спорт“ (пряко)
18,30 ч Колоездене, купа „Сабатини“ Eurosport 1 (пряко)
18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1 (пряко)
19,00 ч Борба, СП в Белград БНТ 3 (пряко)
19,45 ч Футбол, „Монако“ - „Ференцварош“ bTV Action (пряко)
19,45 ч Футбол, „Трабзон“ - „Цървена звезда“ RING (пряко)
19,45 ч Футбол, „Шериф“ - „Манчестър Ю“ MAX sport 3 (пряко)
19,45 ч Футбол, „Мидтиланд“ - „Лацио“ MAX sport 4 (пряко)
21,00 ч Художествена гимнастика, СП в София БНТ 1 (пряко)
22,00 ч Футбол, „Бетис“ - „Лудогорец“ bTV Action (пряко)
22,00 ч Футбол, „Истанбул БШ“ - „Фиорентина“ RING (пряко)
22,00 ч Футбол, „Рома“ - ХИК MAX sport 3 (пряко)
22,00 ч Футбол, „Партизан“ - „Ница“ MAX sport 4 (пряко)
22,50 ч Футзал, Парагвай – Португалия БНТ 3 (пряко)
1,35 ч Футзал, Аржентина – Испания БНТ 3 (пряко)