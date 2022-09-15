Меси, Мбапе и Неймар носят обрат на ПСЖ, "Юве" пак пада

Звездното трио Лео Меси, Килиан Мбапе и Неймар донесе обрата на ПСЖ до 3:1 при гостуването на "Макаби" (Хайфа) в Шампионската лига.

В другата среща от групата "Ювентус" се издъни у дома - 1:2 от "Бенфика".

Новият мениджър на "Челси" Греъм Потър дебютира с мижаво 1:1 срещу "Залцбург" в Лондон.

Резултати от мачовете тази вечер:

Група А

"Рейнджърс" (Шот) - "Наполи" (Ит) 0:3

Политано (68), Распадори (85), Ндомбеле (90+1)

Група E

"Милан" (Ит) - "Динамо" (Загреб, Хър) 3:1

Жиру (45-дузпа), Салемакерс (47), Побега (77); Оршич (56)

"Челси" (Анг) - "Залцбург" (Ав) 1:1

Стърлинг (48); Окафор (75)

Група F

"Реал" (М, Исп) - "РБ Лайпциг" (Гер) 2:0

Валверде (80), Асенсио (90+1)

"Шахтьор" (Укр) - "Селтик" (Шот) 1:1

Мудрик (29); Бондаренко (10-автогол)

Група G

"Манчестър Сити" (Анг) - "Борусия" (Д, Гер) 2:1

Стоунс (80), Холанд (84); Белингам (56)

"Копенхаген" (Дан) - "Севиля" (Исп) 0:0

Група H

"Ювентус" (Ит) - "Бенфика" (Пор) 1:2

Милик (4); Жоао Марио (43), Давид Нереш (55)

"Макаби" (Х, Изр) - "Пари СЖ" (Фр) 1:3

Чери (24); Меси (37), Мбапе (69), Неймар (88)