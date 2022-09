Рафаел Надал с емоционално обръщение към Федерер

Рекордьорът по титли от Големия Шлем (22) Рафаел Надал с емоционално обръщение към Роджър Федерер, който днес съобщи, че слага край на кариерата си.

Надал и Федерер бяха едни от най-големите съперници на корта, но това не попречи на испанският тенисист да изкаже уважението си към Федерер.

"Скъпи Роджър, мой приятелю и съперник. Иска ми се да не беше идвал този ден. Това е тъжен ден не само за мен, но и за всички фенове на спорта по света", пише Надал в Туитър. Dear Roger,my friend and rival.

I wish this day would have never come. It’s a sad day for me personally and for sports around the world.

It’s been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moments on and off the court 👇🏻 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 15, 2022

"За мен беше както чест, така и удоволствие да споделя всичките тези години с теб и да преживея всички тези емоции на корта и извън него", пише още испанският тенисист.