Завърши седмият кръг от Националната верига по бадминтон

През уикенда приключи седмият кръг от Националната верига по бадминтон, който се проведе в спортен комплекс „Ялта“. В него се включиха над 90 състезатели от цялата страна, а също и от Украйна и Индия. Спортната проява се организира от СК „Бадминтон“ и се реализира с финансовата подкрепа на Община Русе.
„Години наред СК „Бадминтон“ посвещава русенските деца в този спорт и съм убеден, че турнирът ще донесе много полезен опит и емоции на всички участници“, каза заместник – кметът Енчо Енчев, който награди победителите в турнира. Русенският клуб завърши с 27 отличия.
Ето и крайното класиране:
мъже единично първо ниво:
1. Васил Пасков - СКБ Русе
2. Светослав Горанов - СКБ Русе
3. Стилиан Стоименов - БК Ракетлон Варна
жени единично първо ниво:
1. Кристина Георгиева - СКБ Русе
2. Рея Кирчева - БК Ракетлон Варна
3. Мира Георгиева - БК Гълъбово
мъже двойки първо ниво:
1. Пламен Михалев / Тихомир Киров - СКБ Стара Загора
2. Васил Пасков / Светослав Горанов - СКБ Русе
3. Стилиан Стоименов / Владимир Щерев - БК Ракетлон Варна
жени двойки първо ниво:
1. Мира Георгиева / Михаела Христова - БК Гълъбово / БК Левски Люлин
2. Ирена Атанасова / Рея Кирчева - БК Ракетлон Варна
3. Кристина Георгиева / Сибел Таракчиева - СКБ Русе
смесени двойки първо ниво:
1. Пламен Михалев / Мая Добрева - СКБ Стара Загора
2. Светослав Горанов / Живка Костадинова - СКБ Русе / БК Гълъбово
3. Емилиян Андреев / Сибел Таракчиева - СКБ Русе
мъже единично второ ниво:
1. Калоян Великов - СКБ Русе
2. Мариян Вълев - БК Севлиево
3. Николай Керчев - СКБ Русе
жени единично второ ниво:
1. Алина Милкоша - СКБ Русе
2. Живка Костадинова - БК Гълъбово
3. Милица Казанджиева - СКБ Русе
мъже двойки второ ниво:
1. Пламен Стаматов / Тодор Табаков - СКБ Русе
2. Мариян Вълев / Мартин Стратиев - БК Севлиево / БК Ракетлон Варна
3. Владимир Николов / Дилян Радев - БК Ракетлон Варна
жени двойки второ ниво:
1. Александра Стратиева / Десислава Атанасова - БК Ракетлон Варна
2. Габриела Джолева / Диляна Любомирова - БК Ракетлон Варна
3. Natalia Igronova / Божидара Йорданова - Украйна / СКБ Русе
смесени двойки второ ниво:
1. Неделин Маринов / Мирослава Георгиева - БК Гълъбово / СКБ Стара Загора
2. Пламен Стаматов / Мира Георгиева - СКБ Русе / БК Гълъбово
3. Добромир Добрев / Галина Митева - БК Гълъбово / СКБ Стара Загора
мъже единично трето ниво:
1. Александър Дафинов - СК Димитровград
2. Живко Иванов - БК Гълъбово
3. Теодор Нгуен - СКБ Русе
жени единично трето ниво:
1. Росица Тумбева - Пловдив
2. Магдалена Сенчишин - БК Ракет Спийд София
3. Слава Косева - БК Хасково
мъже двойки трето ниво:
1. Живко Иванов / Митко Чавдаров - БК Гълъбово / СКБ Стара Загора
2. Калоян Великов / Теодор Нгуен - СКБ Русе
3. Иван Николов / Мировслав Петров - БК Виктори / БК - Г.Оряховица
жени двойки трето ниво:
1. Боряна Василева / Росица Тумбева - Пловдив
2. Силвия Димитрова / Сузана Таракчиева - СКБ Русе
3. Камелия Делчева / Мирослава Георгиева - Дискавъри / СКБ Стара Загора
смесени двойки трето ниво:
1. Тодор Табаков / Силвия Димитрова - СКБ Русе
2. Митко Чавдаров / Михаела Христова - СКБ Стара Загора / БК Левски Люлин
3. Теодор Нгуен / Алина Милкова - СКБ Русе
мъже единично четвърто ниво:
1. Тихомир Тенчев - Пловдив
2. Павел Шейтанов - СКБ Русе
3. Емил Френгов - СК Димитровград
мъже двойки четвърто ниво:
1. Теодор Ковачев / Теодор Ковачев - СКБ Русе
2. Атанас Атанасов / Николай Георгиев - БК Севлиево
3. Величко Великов / Пламен Кожухаров - СКБ Русе
жени двойки четвърто ниво:
1. Диляна Колева / Магдалена Сенчишин - БК Нова Загора / БК Ракет Спийд София
2. Александра Илиева / Деница Димитрова - СКБ Русе / БК - Г.Оряховица
3. Ангелина Гатева / Деница Енчева - СКБ Русе
смесени двойки четвърто ниво:
1. Тихомир Тенчев / Росица Тумбева - Пловдив
2. Дамян Станчев / Боряна Василева - Пловдив
3. Теодор Ковачев / Сузан Таракчиева - СКБ Русе
смесени двойки 35+ ветерани:
1. Диян Колев / Диляна Колева - БК Нова Загора
2. Пламен Кожухаров / Йорданка Великова - СКБ Русе
3. Величко Великов / Светла Великова - СКБ Русе