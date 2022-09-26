Завърши седмият кръг от Националната верига по бадминтон

През уикенда приключи седмият кръг от Националната верига по бадминтон, който се проведе в спортен комплекс „Ялта“. В него се включиха над 90 състезатели от цялата страна, а също и от Украйна и Индия. Спортната проява се организира от СК „Бадминтон“ и се реализира с финансовата подкрепа на Община Русе.

„Години наред СК „Бадминтон“ посвещава русенските деца в този спорт и съм убеден, че турнирът ще донесе много полезен опит и емоции на всички участници“, каза заместник – кметът Енчо Енчев, който награди победителите в турнира. Русенският клуб завърши с 27 отличия.

Ето и крайното класиране:

мъже единично първо ниво:

1. Васил Пасков - СКБ Русе

2. Светослав Горанов - СКБ Русе

3. Стилиан Стоименов - БК Ракетлон Варна

жени единично първо ниво:

1. Кристина Георгиева - СКБ Русе

2. Рея Кирчева - БК Ракетлон Варна

3. Мира Георгиева - БК Гълъбово

мъже двойки първо ниво:

1. Пламен Михалев / Тихомир Киров - СКБ Стара Загора

2. Васил Пасков / Светослав Горанов - СКБ Русе

3. Стилиан Стоименов / Владимир Щерев - БК Ракетлон Варна

жени двойки първо ниво:

1. Мира Георгиева / Михаела Христова - БК Гълъбово / БК Левски Люлин

2. Ирена Атанасова / Рея Кирчева - БК Ракетлон Варна

3. Кристина Георгиева / Сибел Таракчиева - СКБ Русе

смесени двойки първо ниво:

1. Пламен Михалев / Мая Добрева - СКБ Стара Загора

2. Светослав Горанов / Живка Костадинова - СКБ Русе / БК Гълъбово

3. Емилиян Андреев / Сибел Таракчиева - СКБ Русе

мъже единично второ ниво:

1. Калоян Великов - СКБ Русе

2. Мариян Вълев - БК Севлиево

3. Николай Керчев - СКБ Русе

жени единично второ ниво:

1. Алина Милкоша - СКБ Русе

2. Живка Костадинова - БК Гълъбово

3. Милица Казанджиева - СКБ Русе

мъже двойки второ ниво:

1. Пламен Стаматов / Тодор Табаков - СКБ Русе

2. Мариян Вълев / Мартин Стратиев - БК Севлиево / БК Ракетлон Варна

3. Владимир Николов / Дилян Радев - БК Ракетлон Варна

жени двойки второ ниво:

1. Александра Стратиева / Десислава Атанасова - БК Ракетлон Варна

2. Габриела Джолева / Диляна Любомирова - БК Ракетлон Варна

3. Natalia Igronova / Божидара Йорданова - Украйна / СКБ Русе

смесени двойки второ ниво:

1. Неделин Маринов / Мирослава Георгиева - БК Гълъбово / СКБ Стара Загора

2. Пламен Стаматов / Мира Георгиева - СКБ Русе / БК Гълъбово

3. Добромир Добрев / Галина Митева - БК Гълъбово / СКБ Стара Загора

мъже единично трето ниво:

1. Александър Дафинов - СК Димитровград

2. Живко Иванов - БК Гълъбово

3. Теодор Нгуен - СКБ Русе

жени единично трето ниво:

1. Росица Тумбева - Пловдив

2. Магдалена Сенчишин - БК Ракет Спийд София

3. Слава Косева - БК Хасково

мъже двойки трето ниво:

1. Живко Иванов / Митко Чавдаров - БК Гълъбово / СКБ Стара Загора

2. Калоян Великов / Теодор Нгуен - СКБ Русе

3. Иван Николов / Мировслав Петров - БК Виктори / БК - Г.Оряховица

жени двойки трето ниво:

1. Боряна Василева / Росица Тумбева - Пловдив

2. Силвия Димитрова / Сузана Таракчиева - СКБ Русе

3. Камелия Делчева / Мирослава Георгиева - Дискавъри / СКБ Стара Загора

смесени двойки трето ниво:

1. Тодор Табаков / Силвия Димитрова - СКБ Русе

2. Митко Чавдаров / Михаела Христова - СКБ Стара Загора / БК Левски Люлин

3. Теодор Нгуен / Алина Милкова - СКБ Русе

мъже единично четвърто ниво:

1. Тихомир Тенчев - Пловдив

2. Павел Шейтанов - СКБ Русе

3. Емил Френгов - СК Димитровград

мъже двойки четвърто ниво:

1. Теодор Ковачев / Теодор Ковачев - СКБ Русе

2. Атанас Атанасов / Николай Георгиев - БК Севлиево

3. Величко Великов / Пламен Кожухаров - СКБ Русе

жени двойки четвърто ниво:

1. Диляна Колева / Магдалена Сенчишин - БК Нова Загора / БК Ракет Спийд София

2. Александра Илиева / Деница Димитрова - СКБ Русе / БК - Г.Оряховица

3. Ангелина Гатева / Деница Енчева - СКБ Русе

смесени двойки четвърто ниво:

1. Тихомир Тенчев / Росица Тумбева - Пловдив

2. Дамян Станчев / Боряна Василева - Пловдив

3. Теодор Ковачев / Сузан Таракчиева - СКБ Русе

смесени двойки 35+ ветерани:

1. Диян Колев / Диляна Колева - БК Нова Загора

2. Пламен Кожухаров / Йорданка Великова - СКБ Русе

3. Величко Великов / Светла Великова - СКБ Русе