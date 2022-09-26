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Освиркаха зверски "Мила родино" в Скопие (съставите)

2024
Македонски фенове чакат началото на мача на стадион "Тоше Проевски". Снимка: РОЙТЕРС

Българският национален отбор по футбол излиза срещу Северна Македония в битка за оставане в четвърта урна преди жребия за Евро 2024.

Българският химн бе освиркан зверски от феновете на стадион "Тоше Проески" в Скопие. 

След като Фарьорските острови биха Турция 2:1, стана ясно, че единствено успехът на момчетата на Младен Кръстаич гарантира, че те няма да се сринат в петата и последна урна.

В момента България има три равни, 

Северна Македония: Столе Димитриевски, Егзон Бейтулай, Гьоко Зайков, Висар Муслиу, Тодор Тодорски, Александър Трайковски, Енис Барди, Елиф Елмас, Езджан Алиоски, Боян Миловски, Милан Ристовски.

Резерви: Кристиян Наумовски, Дамян Сисковски, Стефан Ашковски, Яни Атанасов, Люпче Дориев, Дарко Велковски, Никола Серафимов, Агон Елезеи, Боян Димовски, Дориан Бабунски, Стефан Спировски, Енис Фазладжич.

България: Даниел Наумов, Виктор Попов, Пламен Гълъбов, Валентин Антов, Антон Недялков, Марин Петков, Янис Карабельов, Илиян Стефанов, Илия Груев, Радослав Кирилов, Кирил Десподов.

Резерви: Иван Дюлгеров, Светослав Вуцов, Иван Турицов, Християн Петров, Иван Йорданов, Георги Русев, Йоан Стоянов, Петко Христов, Матео Стаматов, Никола Илиев, Мартин Минчев, Филип Кръстев.

Македонски фенове чакат началото на мача на стадион "Тоше Проевски".

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