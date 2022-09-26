Освиркаха зверски "Мила родино" в Скопие (съставите)

Българският национален отбор по футбол излиза срещу Северна Македония в битка за оставане в четвърта урна преди жребия за Евро 2024.

Българският химн бе освиркан зверски от феновете на стадион "Тоше Проески" в Скопие.

След като Фарьорските острови биха Турция 2:1, стана ясно, че единствено успехът на момчетата на Младен Кръстаич гарантира, че те няма да се сринат в петата и последна урна.

В момента България има три равни,

Северна Македония: Столе Димитриевски, Егзон Бейтулай, Гьоко Зайков, Висар Муслиу, Тодор Тодорски, Александър Трайковски, Енис Барди, Елиф Елмас, Езджан Алиоски, Боян Миловски, Милан Ристовски.

Резерви: Кристиян Наумовски, Дамян Сисковски, Стефан Ашковски, Яни Атанасов, Люпче Дориев, Дарко Велковски, Никола Серафимов, Агон Елезеи, Боян Димовски, Дориан Бабунски, Стефан Спировски, Енис Фазладжич.

България: Даниел Наумов, Виктор Попов, Пламен Гълъбов, Валентин Антов, Антон Недялков, Марин Петков, Янис Карабельов, Илиян Стефанов, Илия Груев, Радослав Кирилов, Кирил Десподов.

Резерви: Иван Дюлгеров, Светослав Вуцов, Иван Турицов, Християн Петров, Иван Йорданов, Георги Русев, Йоан Стоянов, Петко Христов, Матео Стаматов, Никола Илиев, Мартин Минчев, Филип Кръстев.