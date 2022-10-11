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"Лудогорец" и "Левски" в сблъсък още на 1/8 финал за купата

Георги Банов

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"Лудогорец" и "Левски" ще се изправят един срещу друг, ако спечелят мачовете си от първия кръг. СНИМКИ: Николай Литов

"Лудогорец" и "Левски" ще се изправят един срещу друг, ако спечелят мачовете си от първия кръг.

От него шампионите от Разград гостуват на Розова долина, а сините на Вихрен в Сандански. Останалите двойки са - победителят от "Струмска слава" - "Спартак Варна" срещу "Чавдар Етрополе" или "Пирин Благоевград"; "Марица"/"Хебър" - "Дунав"/"Арда"; "Литекс"/"Черно море" - "Марек"/"Локо Пловдив"; "Миньор"/"Берое" - "Севлиево"/ФК ЦСКА 1948; "Спортист"/"Славия" - "Черноморец Балчик"/ "Ботев Пловдив"; "Крумовград"/"Септември" - "Глиган"/ ЦСКА; "Спартак Плевен"/"Локо София" - "Витоша"/"Ботев Враца".

Допълнително ще бъдат определени датите на кръговете, защото има предложение да бъдат преместени по-рано. 

"Лудогорец" и "Левски" ще се изправят един срещу друг, ако спечелят мачовете си от първия кръг. СНИМКИ: Николай Литов
"Лудогорец" и "Левски" ще се изправят един срещу друг, ако спечелят мачовете си от първия кръг. СНИМКИ: Николай Литов

"Лудогорец" и "Левски" ще се изправят един срещу друг, ако спечелят мачовете си от първия кръг. СНИМКИ: Николай Литов
"Лудогорец" и "Левски" ще се изправят един срещу друг, ако спечелят мачовете си от първия кръг. СНИМКИ: Николай Литов
"Лудогорец" и "Левски" ще се изправят един срещу друг, ако спечелят мачовете си от първия кръг. СНИМКИ: Николай Литов
"Лудогорец" и "Левски" ще се изправят един срещу друг, ако спечелят мачовете си от първия кръг. СНИМКИ: Николай Литов
"Лудогорец" и "Левски" ще се изправят един срещу друг, ако спечелят мачовете си от първия кръг. СНИМКИ: Николай Литов
"Лудогорец" и "Левски" ще се изправят един срещу друг, ако спечелят мачовете си от първия кръг. СНИМКИ: Николай Литов
"Лудогорец" и "Левски" ще се изправят един срещу друг, ако спечелят мачовете си от първия кръг. СНИМКИ: Николай Литов
"Лудогорец" и "Левски" ще се изправят един срещу друг, ако спечелят мачовете си от първия кръг. СНИМКИ: Николай Литов
"Лудогорец" и "Левски" ще се изправят един срещу друг, ако спечелят мачовете си от първия кръг. СНИМКИ: Николай Литов
"Лудогорец" и "Левски" ще се изправят един срещу друг, ако спечелят мачовете си от първия кръг. СНИМКИ: Николай Литов
"Лудогорец" и "Левски" ще се изправят един срещу друг, ако спечелят мачовете си от първия кръг. СНИМКИ: Николай Литов
"Лудогорец" и "Левски" ще се изправят един срещу друг, ако спечелят мачовете си от първия кръг. СНИМКИ: Николай Литов

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