Обявиха състава на националите до 16 г.

Селекционерът на юношеския национален отбор на България до 16 г. (родени 2007 г.) Калоян Георгиев обяви група от 23-ма футболисти за предстоящите два приятелски двубоя срещу Сърбия на 18 и 20 октомври. Ето и повиканите играчи:

Вратари: Стефан Смъркалев (Ботев, Пд), Николай Страшников (Майорка), Георги Дойчинов (Славия).

Защитници: Светлозар Джуров (Ботев Пд), Теодор Райков (Септември, Сф), Деян Кирилов (ЦСКА 1948), Николай Николов (Славия), Кирил Цеков (Национал), Кристиян Йорданов (ЦСКА 1948), Мартин Димитров (ЦСКА 1948).

Полузащитници: Аксел Велев (Локомотив Пд), Исмет Хасан (Лудогорец), Владимир Драганов (Славия), Николай Хаджиев (Ботев, Пд), Виторио Шотев (Септември, Сф), Васил Каймаканов (ЦСКА-София), Севи Идриз (ЦСКА 1948), Боян Рангелов (Национал).

Нападатели: Марсел Бибишков (Пирин, Бл), Алберт Синабов (Аугсбург), Емил Найденов (Вихрен), Ивайло Костов (Витоша 13), Кристиян Горянов (Национал).

Първият двубой между България и Сърбия е на 18 октомври от 16,00 ч. в Национална футболна база „Бояна“, а втората е два дни по-късно от 11,00 ч. отново там.