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Спорт по телевизията днес

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Стартира новият сезон в НБА.

10,05 ч Колоездене, обиколка на Лангкави Eurosport 1

12,00 ч Тенис, турнир за мъже в Неапол MAX sport 3

13,30 ч Тенис, турнир за мъже в Антверпен MAX sport 1

14,00 ч Тенис, турнир за мъже в Стокхолм MAX sport 2

14,45 ч Снукър Eurosport 1

18,00 ч Волейбол, „Нефтохимик“ - „Пирин“ b1b.box

19,00 ч Футбол, „Любек“ - „Майнц 05“ „Диема спорт“

19,00 ч Футбол, „Щутгартер К“ - „Айнтрахт“ „Диема спорт“ 2

19,00 ч Футбол, „Лайпциг“ - „Хамбургер“ „Диема спорт“ 3

19,00 ч Футбол, „Валдхоф“ - „Нюрнберг“ „Нова спорт“

20,00 ч Футбол, „Севиля“ - „Валенсия“ MAX sport 4

20,00 ч Тенис, турнир за мъже в Антверпен MAX sport 1

20,45 ч Снукър Eurosport 1

21,30 ч Футбол, „Брайтън“ - „Нотингам“ „Диема спорт“

21,30 ч Баскетбол, Евролига, „Байерн“ - „Барселона“ MAX sport 2

21,45 ч Футбол, „Килмарнък“ - „Дънди Ю“ RING

21,45 ч Футбол, „Дармщат“ - „Борусия“ (М) „Диема спорт“ 3

21,45 ч Футбол, „Хофенхайм“ - „Шалке 04“ „Нова спорт“

22,00 ч Футбол, „Торино“ - „Читадела“ MAX sport 3

22,00 ч Футбол, „Атлетико“ - „Райо В“ MAX sport 4

22,15 ч „Кристал П“ - „Уулвърхемптън“ „Диема спорт“ 2

2,30 ч NBA, “Бостън“ - „Филаделфия“ „Диема спорт“ 2

5,00 ч NBA, “Голдън Стейт“ - „ЛА Лейкърс“ „Диема спорт“ 3

Стартира новият сезон в НБА.

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