10,05 ч Колоездене, обиколка на Лангкави Eurosport 1
12,00 ч Тенис, турнир за мъже в Неапол MAX sport 3
13,30 ч Тенис, турнир за мъже в Антверпен MAX sport 1
14,00 ч Тенис, турнир за мъже в Стокхолм MAX sport 2
14,45 ч Снукър Eurosport 1
18,00 ч Волейбол, „Нефтохимик“ - „Пирин“ b1b.box
19,00 ч Футбол, „Любек“ - „Майнц 05“ „Диема спорт“
19,00 ч Футбол, „Щутгартер К“ - „Айнтрахт“ „Диема спорт“ 2
19,00 ч Футбол, „Лайпциг“ - „Хамбургер“ „Диема спорт“ 3
19,00 ч Футбол, „Валдхоф“ - „Нюрнберг“ „Нова спорт“
20,00 ч Футбол, „Севиля“ - „Валенсия“ MAX sport 4
20,00 ч Тенис, турнир за мъже в Антверпен MAX sport 1
20,45 ч Снукър Eurosport 1
21,30 ч Футбол, „Брайтън“ - „Нотингам“ „Диема спорт“
21,30 ч Баскетбол, Евролига, „Байерн“ - „Барселона“ MAX sport 2
21,45 ч Футбол, „Килмарнък“ - „Дънди Ю“ RING
21,45 ч Футбол, „Дармщат“ - „Борусия“ (М) „Диема спорт“ 3
21,45 ч Футбол, „Хофенхайм“ - „Шалке 04“ „Нова спорт“
22,00 ч Футбол, „Торино“ - „Читадела“ MAX sport 3
22,00 ч Футбол, „Атлетико“ - „Райо В“ MAX sport 4
22,15 ч „Кристал П“ - „Уулвърхемптън“ „Диема спорт“ 2
2,30 ч NBA, “Бостън“ - „Филаделфия“ „Диема спорт“ 2
5,00 ч NBA, “Голдън Стейт“ - „ЛА Лейкърс“ „Диема спорт“ 3