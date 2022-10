Двама датчани дърпат конците в Sport Republic, която преговаря за "Левски"

Инвестиционната компания Sport Republic Holding Ltd бе основана на 8 декември 2021 г. Тя е създадена специално за покупката на “Саутхемптън”. Номерът в регистъра на Великобритания е 13789278. Регистрирана е на адрес 11th Floor, 200 Aldersgate Street, London, EC1A 4HD. Към момента има 16 милиона обикновени акции, всяка от които обаче е на стойност от 0,001 лири. Това е компанията, която преговаря за "Левски".

В нея основни фигури са двама датски граждани. Расмус Анкерсен е изпълнителен директор и съосновател на компанията.

Расмус Анкерсен

Той работи във футбола от 2015 г. До 2021 г. той бе начело на футболния отдел

на “Брентфорд” и съдиректор на футбола, като върхът в кариерата му бе класирането във Висшата лига на Англия през май 2020 г. за първи път от 74 години насам. В същото време бе и изпълнителен президент на датския “Мидтиланд” в най-успешния му период от три титли, влизане в групите на Шампионската лига и излизането на клуба на печалба. Освен това е написал няколко бестселъра за развитието на таланти, включително “Ефектът на златната мина” и “Глад в рая”.

Другият съосновател е Хенрик Юел Крафт.

Хенрик Крафт

В последните 20 години той инвестира в технологии, телекоми и медии, като в началото е финансирал компании за спортни технологии като Tonsser, Sportlight, Wave.tv, Oura Ring, Sava Health и MastersApp. Последните 10 години той изкарва в KKR, където, освен, че е партньор, оглавява екипа по

технологии и телекоми в Европа, като играе роли в инвестиции в TDC, Versatel, Visma и United Group. Преди да бъде с KKR, Крафт е бил 7 години в Apax Partners, а кариерата му започва като консултант по стратегиите на Braxton Associates.

Драган Шолак е главният инвеститор в Sport Republic, като при регистрацията е използвал малтийския си паспорт. Той е създател и председател на борда на съветниците на United Group. Под негово ръководство United Group се разраства от инвестиция на зелено в кабелен оператор в Централна Сърбия в един от лидерите на Югоизточна Европа по отношение на телекомуникациите и медиите. UG Telecom предоставя услуги на повече от 40 милиона души в 8 държави. Медийният клон на холдинга United Media има 5 национални канала, 50 платени, много успешно дигитално фолио от 28 сайта, 8 вестници и списания, пет радиостанции, и прави над 20 000 часа от оригинално съдържание годишно.

Сделката със “Саутхемптън” бе финализирана на 4 януари тази година. Според английските медии тя е за около 100 милиона лири, които бяха платени на китайския бизнесмен Гао Жишен, който го купи през 2017 г. Гао даде 210 милиона лири на Катарина Либхер, която наследи 80% от клуба след смъртта на баща си Маркус през 2010 г. Фамилията Либхер си запази 20% от “светците”. Тя купи отбора, който изпадна в администрация през 2009 г. заради дългове.

На 19 август бе завършена и сделката за 70% от турския втородивизионен “Гьозтепе”. Расмус Анкерсен веднага стана президент на клуба.

Словенският EkipeSN твърди, че Драган Шолак е влязъл в сериозна битка за покупката на “Олимпия” (Любляна), след като досегашният собственик Адам Делиус се оттегля.

Освен това Sport Republic притежава и две апликации. Tonsser е най-голямата за футболисти в света, като позволява на младите играчи да обменят информация и да разкриват потенциала си. Sport Buff пък е платформа за обмен на видеа между милиони, които го използват.

Компанията има и дъщерни такива. Такива са Sport Republic Nominee Limited, Sport Republic Turkey Ltd. (за покупката на “Гьозтепе”), Sport Republic North America (UK) Intermediate Holding Ltd. Освен това Крафт фигурира в Gravity Data Ltd, Kohlberg Kravis Roberts & Co. Partners LLP, Sportlight Technology Ltd. и Transferroom Ltd., а Анкерсен все още има дял в “Брентфорд” и Ankersen INC Ltd.