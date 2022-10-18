Георги Кабаков ще ръководи "Славия" - ФК ЦСКА 1948

Най-добрият роден съдия Георги Кабаков ще ръководи мача "Славия' и ФК ЦСКА 1948.
Срещата е в събота на стадиона в "Овча купел".
Дербито на кръга между "Левски" - "Локомотив" (Пловдив) е поверено на Драгомир Драганов.
Съдийски назначения за мачовете от 15-ия кръг в Първа лига:
21 октомври, 19:45 часа
"Арда" (Кърджали) - "Локомотив" (София)
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Георги Василев Йорданов
22 октомври, 15:15 часа
"Спартак" (Варна) - "Черно море"
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Кольо Димитров Данев
22 октомври, 17:30 часа
"Славия" - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Атанас Петров Бозев
22 октомври, 19:45 часа
"Левски" - "Локомотив" (Пловдив)
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Мартин Живков Богдев
23 октомври, 16:45 часа
"Ботев" (Враца) - ЦСКА
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Николай Неделчев Чакъров
СН: Николай Йорданов Колев
23 октомври, 19:15 часа
"Лудогорец "1945 - "Ботев" (Пд)
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Радан Василев Мирянов
24 октомври, 17:30 часа
"Пирин" (Бл) - "Септември" (София)
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев
СН: Стефан Апостолов Апостолов
24 октомври, 20:00 часа
"Хебър" - "Берое" (Стара Загора)
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Георги Крумов Виделов