Георги Кабаков ще ръководи "Славия" - ФК ЦСКА 1948

Най-добрият роден съдия Георги Кабаков ще ръководи мача "Славия' и ФК ЦСКА 1948.

Срещата е в събота на стадиона в "Овча купел".

Дербито на кръга между "Левски" - "Локомотив" (Пловдив) е поверено на Драгомир Драганов.

Съдийски назначения за мачовете от 15-ия кръг в Първа лига:

21 октомври, 19:45 часа

"Арда" (Кърджали) - "Локомотив" (София)

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Георги Василев Йорданов

22 октомври, 15:15 часа

"Спартак" (Варна) - "Черно море"

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Кольо Димитров Данев

22 октомври, 17:30 часа

"Славия" - ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Атанас Петров Бозев

22 октомври, 19:45 часа

"Левски" - "Локомотив" (Пловдив)

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Мартин Живков Богдев

23 октомври, 16:45 часа

"Ботев" (Враца) - ЦСКА

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Николай Неделчев Чакъров

СН: Николай Йорданов Колев

23 октомври, 19:15 часа

"Лудогорец "1945 - "Ботев" (Пд)

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Радан Василев Мирянов

24 октомври, 17:30 часа

"Пирин" (Бл) - "Септември" (София)

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев

СН: Стефан Апостолов Апостолов

24 октомври, 20:00 часа

"Хебър" - "Берое" (Стара Загора)

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Георги Крумов Виделов