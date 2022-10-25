Георги Гинчев свири дербито "Левски" - ФК ЦСКА 1948

На Георги Гинчев бе поверено дербито от 16-ия кръг в Първа лига между "Левски" и ФК ЦСКА 1948.

Срещата е в събота на "Герена". В първия двубой между двата тима ФК ЦСКА 1948 спечели с 1:0 в Бистрица.

Ето и останалите съдийски назначения за 16-ия кръг.

"Пирин" - "Локо" (Пд)

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димитър Русенов Русев

СН: Николай Георгиев Ангелов

"Арда" - ЦСКА



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Валентин Желев Добрев

"Черно море" - "Локо" (София)



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Светослав Станимиров Стойчев

СН: Радан Василев Мирянов

"Левски" - ФК ЦСКА 1948



ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Костадин Георгиев Стоичков

"Славия"- "Спартак" (Варна)



ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Александър Костадинов Костадинов

"Хебър" - "Ботев"



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Драгомир Руменов Милев

СН: Николай Тодоров Петров

"Лудогорец" - "Септември" (Сф)



ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Николай Йорданов Колев

"Ботев" (Враца) - "Берое"



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Петър Стоянов Петров