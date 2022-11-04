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Спорт по телевизията днес

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Най-добрият ни баскетболист Александър Везенков играе довечера срещу "Валенския" в Евролигата. Снимка: фейсбук на "Олимпиакос"

10,00 ч Голф MAX sport 2

10,50 ч MotoGP, Гран при на Валенсия (трен.) MAX sport 2

14,00 ч Фигурно пързаляне, Гран при във Франция Eurosport 1

14,30 ч Футбол, „Спартак“ - „Литекс“ „Диема спорт“

15,00 ч Тенис, турнир за мъже в Париж MAX sport 1

15,05 ч MotoGP, Гран при на Валенсия (трен.) MAX sport 2

16,00 ч Фигурно пързаляне, Гран при във Франция Eurosport 1

17,00 ч Футбол, „Септември“ - „Хебър“ „Диема спорт“

17,45 ч Фигурно пързаляне, Гран при във Франция Eurosport 2

18,30 ч Волейбол, „Марица“ - ЦСКА b1b.box

19,00 ч NHL, “Колорадо“ - „Кълъмбъс“ MAX sport 3

19,10 ч Ски скокове, СК във Висла Eurosport 1

19,30 ч Футбол, „Дармщат“ - „Хановер 96“ „Диема спорт“ 3

19,30 ч Футбол, „Ханза“ - „Зандхаузен“ „Нова спорт“

20,30 ч Тенис, турнир за мъже в Париж MAX sport 1

21,00 ч Баскетбол, Евролига, „Олимпиакос“ - „Валенсия“ MAX sport 2

21,30 ч Футбол, „Борусия“ (М) - „Щутгарт“ „Диема спорт“ 3

21,45 ч Футбол, „Удинезе“ - „Лече“ RING

21,55 ч Футбол, „Херефорд“ - „Портсмут“ „Нова спорт“

22,00 ч Футбол, „Рединг“ - „Престън“ „Диема спорт“ 2

22,00 ч Футбол, „Троа“ - „Оксер“ „Диема спорт“

22,00 ч Футбол, „Жирона“ - „Атлетик“ MAX sport 4

22,00 ч Голф Eurosport 2

1,30 ч NBA, “Бостън“ - „Чикаго“ „Диема спорт“ 3

6,00 ч Голф MAX sport 2

Най-добрият ни баскетболист Александър Везенков играе довечера срещу "Валенския" в Евролигата. Снимка: фейсбук на "Олимпиакос"

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