10,00 ч Голф MAX sport 2
10,50 ч MotoGP, Гран при на Валенсия (трен.) MAX sport 2
14,00 ч Фигурно пързаляне, Гран при във Франция Eurosport 1
14,30 ч Футбол, „Спартак“ - „Литекс“ „Диема спорт“
15,00 ч Тенис, турнир за мъже в Париж MAX sport 1
15,05 ч MotoGP, Гран при на Валенсия (трен.) MAX sport 2
16,00 ч Фигурно пързаляне, Гран при във Франция Eurosport 1
17,00 ч Футбол, „Септември“ - „Хебър“ „Диема спорт“
17,45 ч Фигурно пързаляне, Гран при във Франция Eurosport 2
18,30 ч Волейбол, „Марица“ - ЦСКА b1b.box
19,00 ч NHL, “Колорадо“ - „Кълъмбъс“ MAX sport 3
19,10 ч Ски скокове, СК във Висла Eurosport 1
19,30 ч Футбол, „Дармщат“ - „Хановер 96“ „Диема спорт“ 3
19,30 ч Футбол, „Ханза“ - „Зандхаузен“ „Нова спорт“
20,30 ч Тенис, турнир за мъже в Париж MAX sport 1
21,00 ч Баскетбол, Евролига, „Олимпиакос“ - „Валенсия“ MAX sport 2
21,30 ч Футбол, „Борусия“ (М) - „Щутгарт“ „Диема спорт“ 3
21,45 ч Футбол, „Удинезе“ - „Лече“ RING
21,55 ч Футбол, „Херефорд“ - „Портсмут“ „Нова спорт“
22,00 ч Футбол, „Рединг“ - „Престън“ „Диема спорт“ 2
22,00 ч Футбол, „Троа“ - „Оксер“ „Диема спорт“
22,00 ч Футбол, „Жирона“ - „Атлетик“ MAX sport 4
22,00 ч Голф Eurosport 2
1,30 ч NBA, “Бостън“ - „Чикаго“ „Диема спорт“ 3
6,00 ч Голф MAX sport 2