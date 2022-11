Томас Хицълшпергер: Бойкот на световното в Катар няма да има никакъв ефект

Бившият германски национал Томас Хицълшпергер смята, че бойкотът на световното първенство в Катар няма смисъл на този етап, тъй като турнирът ще започне на 20 ноември.

Стадионите са готови, всичко е подготвено и нещастията, като например смъртните случаи във връзка с изграждането на стадионите, вече не могат да бъдат поправени, казва 40-годишният бивш полузащитник в интервю за новинарския портал t-online от днес.

"Но ние трябва да продължим да се занимаваме с нередностите, защото само истински свободният човек не се страхува да посочва проблемите, нали? И също така трябва да подчертаем, че начинът, по който се създава това световно първенство, просто не работи.

Бойкотът вече не е конструктивно решение, заяви още бившият изпълнителен директор на "Щутгарт". Ако всички участници на Мондиала биха приели бойкота като решение, тогава добре. Но ако само няколко отбори или съдии, или други фактори, биха протестирали по този начин, то това не носи никакъв ефект".

След края на състезателната си кариера Хицълшпергер се разкри като хомосексуалист и зае позиция в Германския футболен съюз (ГФС) като посланик на многообразието. До март тази година той беше изпълнителен директор на бившия си клуб Щутгарт, предаде БТА.