"Барселона" - "Юнайтед" е гвоздеят в плейофите на Лига Европа

"Барселона" срещу "Манчестър Юнайтед" е гвоздеят на елиминациите по пътя към 1/8-финалите в Лига Европа, реши жребият в Нион. За тях директно се класираха победителите в 8-те групи.

В плейофите за участие в 1/8-финалите играят завършилите на второ място и третите от групите на Шампионската лига.

Жребий за плейофите:

"Барселона" (Исп) - "Манчестър Юнайтед" (Анг)

"Ювентус" (Ит) - "Нант" (Фр)

"Спортинг" (Л, Пор) - "Мидтиланд" (Дан)

"Шахтьор" (Д, Укр) - "Рен" (Фр)

"Аякс" (Нид) - "Унион" (Берлин, Гер)

"Байер" (Л, Гер) - "Монако" (Фр)

"Севиля" (Исп) - "Айндховен" (Нид)

"Залцбург" (Ав) - "Рома" (Ит)

Мачовете са на 16 и 23 февруари догодина.