Бивш играч на "Лудогорец" е оправдан за употреба на допинг

Бившият защитник на Лудогорец Хосе Луис Паломино, който в момента е футболист на италианския елитен Аталанта, бе оправдан за употреба на допинг, съобщи вестник "Гадзета дело Спорт".

В края на месец юли аржентинският футболист даде положителен резултат за забранения препарат Клостебол Метаболита при изненадваща проверка. Правата на играча бяха спрени веднага. На първи септември Паломино бе изслушан от антидопинговата прокуратура. Футболистът поддържаше версията, че е невинен и става въпрос за инцидентно заболяване, довело до положителния тест. "Спокоен съм, нека изчакаме присъдата", каза защитникът, цитиран от БТА.