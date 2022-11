Джамал Мусиала: Отиваме в Катар с намерение да спечелим купата

Германия е сред големите фаворити за трофея на световното първенство по футбол, категоричен е 19-годшният халф на Байерн Мюнхен - Джамал Мусиала. Националът говори за очакванията си за турнира в интервю за списание "Кикер".

"Мисля, че имаме много добър отбор и можем да стигнем далеч. Отиваме в Катар с намерение да спечелим купата", заяви Мусиала, цитиран от БТА.

Германия стана световен шампион през 2014, но отборът отпадна още в груповата фаза през 2018. Тази година Бундестимът ще срещне Испания, Япония и Коста Рика в първите си три мача.

"Групата изобщо не е лесна и тези двубои ще ни покажат ясно какво е нивото ни в момента. Надявам се да си проправим път към елиминациите", продължи той.