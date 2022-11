Мануел Нойер: Световното вероятно ще е последното в кариерата ми

Вратарят на "Байерн" (Мюнхен) и националния отбор на Германия Мануел Нойер заяви, че предстоящото световно първенство по футбол вероятно ще е последно в кариерата му.

„Никога не се знае, но предполагам, че това ще е последен Мондиал за мен“, каза 36-годишният футболист за ноемврийския брой на списание Sports Illustrated. Той все пак добави, че не е задължително това да се случи.

Очаква се селекционерът на германския представителен тим Ханзи Флик да обяви окончателния състав за световното първенство в четвъртък. При попадане в списъка, Нойер ще се отправи на четвъртия си Мондиал след тези през 2010-а, 2014-а и 2018 година.

„Не се притеснявам да кажа, че искам да станем световни шампиони“, заяви още Мануел Нойер, цитиран от БТА.