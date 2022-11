Шави: Жребият отново даде най-трудния съперник на "Барса"

Старши треньорът на "Барселона" Шави не остана доволен от жребия за плейофния кръг на Лига Европа, който противопостави неговия тим на "Манчестър Юнайтед".

"Жребият отново ни даде най-трудния съперник, както беше и в груповата фаза на Шампионска лига. Късметът не беше на наша страна. "Манчестър Юнайтед" е страхотен отбор, исторически клуб - най-лошото, което можехме да си пожелаем", заяви Шави след жребия.

"Юнайтед" завърши на второ място в своята група на Лига Европа този сезон зад друг испански отбор – "Реал Сосиедад" – и се среща с отбора на Барса, който отпадна в групите на Шампионската лига, след като завърши на трето място в своята група след "Байерн" Мюнхен и "Интер" Милано.