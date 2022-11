Томас Мюлер няма да играе за "Байерн" преди старта на Световното в Катар

Нападателят на националния отбор на Германия Томас Мюлер се възстановява от контузия на кръста, но няма да играе за "Байерн Мюнхен" преди старта на Световното първенство в Катар, обяви треньорът му при баварците Юлиан Нагелсман.

"Томас е на път да оздравее. Ние обаче можем да го тестваме най-рано в петък. Иска ми се да го оставя още в почивка до Мондиала, за да може да се възстанови напълно", обясни Нагелсман на пресконференцията си преди мача с Вердер Бремен от Бундеслигата утре.

Мюлер няма да играе срещу Вердер, както и в събота срещу Шалке 04 в Гелзинкирхен. Нагелсман не иска да рискува с предварителното му пускане в игра, за да може той да бъде "свеж" за Световното първенство.

От края на септември досега Томас Мюлер е изиграл много малко минути в няколко мача заради проблемите си с кръста и гърба, предаде БТА.

С националния отбор в края на септември той започна като титуляр при загубата от Унгария (0:1) и влезе като резерва при равенството с Англия (3:3) в Лигата на нациите.

Селекционерът Ханзи Флик трябва да обяви състава си от 26 души в четвъртък и ще събере избраниците си на 14 ноември за подготвителен мини стаж в Мускат, както и контролен мач с Оман на 16 ноември.