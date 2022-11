Неймар: Синът ми говори само за световното първенство и иска да го спечеля

Звездата на "Пари Сен Жермен" Неймар не скри желанието си да спечели световната титла с Бразилия броени дни преди началото на Мондиала.

"Моята цел е да се подобрявам непрекъснато. Това може да стане и в националния отбор, но зависи и от отбора. Ние сме обединени, всеки се бори за другия. Това е много важно", каза Неймар в интервю за бразилското издание "Глобо Еспорте".

"След световното първенство, дай Боже да го спечелим, не знам какво ще правя. Може би голям празник", добави нападателят. "Синът ми говори само за световното и иска да го спечеля. Само за това говори", гарантира той.