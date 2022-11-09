Рефер №1 свири "Левски" - "Славия"

Най-добрият български съдия Георги Кабаков ще ръководи най-старото столично дерби между "Левски" и "Славия", определи Съдийската комисия към Българския футболен съюз.

Двубоят на "Герена" е на 12 ноември, събота, от 17:30 часа.

Два часа и половина по-рано във Варна е друг крайно любопитен мач от кръга - този между "Черно море" и лидера в класирането ЦСКА. Той е поверен на Георги Гинчев.

Двубоят между шампиона "Лудогорец" и третия в подреждането ЦСКА 1948, който ще се играе в неделя в Разград от 17:30 часа, ще бъде свирен от Никола Попов.

Съдийски назначения за мачовете от 18-ия кръг в efbet Лига.

11 ноември 2022 година, петък, 17:30 часа:

"Пирин" - "Спартак" (Варна)

ГС: Ивайло Красимиров Ненков

АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ти: Неделчо Танчев Гаджалов

ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Александър Костадинов Костадинов

12 ноември 2022 година, събота, 12:30 часа:

"Арда" (Кърджали) - "Ботев" (Пловдив)

ГС: Станислав Георгиев Тодоров

АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев

ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Стоян Христов Денев

12 ноември 2022 година, събота, 15:00 ч.

"Черно море" - ЦСКА

ГС: Георги Милков Гинчев

АС1: Иво Николаев Колев АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ти: Михаел Петков Павлов

ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Мартин Живков Богдев

12 ноември 2022 година, събота, 17:30 часа:

"Левски" - "Славия"

ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ти: Петър Георгиев Кузев

ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Ичко Лозев Лозев

13 ноември 2022 година, неделя, 12:45 часа:

"Хебър" (Пазарджик) - "Локомотив" (Пловдив)

ГС: Димитър Димитров Димитров

АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ти: Васил Петров Минев

ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Стефан Апостолов Апостолов

13 ноември 2022 година, неделя, 15:15 часа:

"Локомотив" (София) - "Берое" (Стара Загора)

ГС: Валентин Станчев Железов

АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ти: Венцислав Георгиев Митрев

ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Николай Тодоров Петров

13 ноември 2022 година, неделя, 17:30 часа:

"Лудогорец" - ФК ЦСКА 1948

ГС: Никола Антонов Попов

АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ти: Ивайло Красимиров Ненков

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Радан Василев Мирянов

14 ноември 2022 година, понеделник, 17:00 часа:

"Ботев" (Враца) - "Септември" (София)

ГС: Волен Валентинов Чинков

АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ти: Стоян Панталеев Арсов

ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Атанас Петров Бозев