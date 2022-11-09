Швейцария обяви състава за световното

Селекционерът на Швейцария Мурат Якин обяви състава от 26-има футболисти за световното първенство в Катар, стартиращо на 20 ноември.

В него е 32-годишният вратар на "Борусия" (Мьонхенгладбах) Ян Зомер, който не е играл от средата на октомври заради травма.

Швейцария е в група с Бразилия, Сърбия и Камерун.

Състава на Швейцария:

Вратари: Грегор Кобел (Борусия Дортмунд), Ян Зомер (Борусия Мьонхенгладбах), Йонас Омлин (Монпелие), Филип Кон (РБ Залцбург)

Защитници: Мануел Аканджи (Манчестър Сити), Ерай Комерт (Валенсия), Нико Елведи (Борусия Мьонхенгладбах), Рикардо Родригес (Торино), Фабиан Шер (Нюкасъл), Силван Видмер (Майнц)

Халфове: Гранит Джака (Арсенал), Едмилсон Фернандес (Майнц), Фабиан Фрай (Базел), Ремо Фройлер (Нотингам Форест), Ардон Яшари (Люцерн), Фабиан Ридер (Йънг Бойс), Джердан Шакири (Чикаго Файър), Джибрил Соу (Айнтрахт Франкфурт), Ренато Щефен (Лугано), Денис Закария (Челси), Михел Ебишер (Болоня)

Нападатели: Бреел Емболо (Монако), Кристиан Фаснахт (Йънг Бойс), Ноа Окафор (Ред Бул Залцбург), Харис Сеферович (Галатасарай) и Рубен Варгас (Аугсбург).