Обявиха състава на Нидерландия за световното

Селекционерът на Нидерландия Луис ван Гаал обяви избраниците си за световното в Катар. Прави впечатление отсъствието на халфа на "Байерн" Раян Гравенберх.

"Лалетата" са в група с домакините, Сенегал и Еквадор.

Съставът на Нидерландия:

Вратари: Джъстин Байлоу (Фейенорд), Андрийс Ноперт (Хееренвеен), Ремко Пасвеер (Аякс)

Защитници: Върджил Ван Дайк (Ливърпул), Нейтън Аке (Манчестър Сити), Дейли Блинд (Аякс), Юриен Тимбер (Аякс), Дензъл Дъмфрис (Интер), Стефан де Фрай (Интер), Матайс де Лихт (Байерн Мюнхен), Тайрел Маласия (Манчестър Юнайтед), Жереми Фримпонг (Байер Леверкузен)

Халфове: Френки де Йонг (Барселона), Стивън Бергхаус (Aякс), Дейви Клаасен (Аякс), Тюн Копмайнерс (Аталанта), Коди Гакпо (ПСВ Айндховен), Мартен де Роон (Аталанта), Кенет Тейлър (Аякс), Шави Симонс (ПСВ Айндховен)

Нападатели: Мемфис Депай (Барселона), Стивън Бергвайн (Аякс), Винсент Янсен (Роял Антверпен), Люк де Йонг (ПСВ Айндховен), Ноа Ланг (Брюж) и Вут Вегхорст (Бешикташ).