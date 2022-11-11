Луис Енрике обяви състава на Испания за световните финали

Селекционерът на Испания Луис Енрике обяви 26-имата си избраници за световното.

Сред тях са 7-има играчи на "Барселона", където той също работи като треньор.

Световният първенец от 2010 г. е в група за финалите в Катар с Германия, Япония и Коста Рика.

Състав на Испания:

Вратари: Унай Симон (Атлетик Билбао), Роберт Санчес (Брайтън), Давид Рая (Брентфорд)

Защитници: Даниел Карвахал (Реал Мадрид), Сесар Аспиликуета (Челси), Ерик Гарсия (Барселона), Уго Гиямон (Валенсия), Пау Торес (Виляреал), Аймерик Лапорт (Манчестър Сити), Жорди Алба (Барселона), Хосе Гая (Валенсия)

Халфове: Серхио Бускетс (Барселона), Родриго Ернандес (Манчестър Сити), Гави (Барселона), Карлос Солер (Пари Сен Жермен), Маркос Йоренте (Атлетико Мадрид), Педри Гонсалес (Барселона), Коке (Атлетико Мадрид)

Нападатели: Феран Торес (Барселона), Нико Уилямс (Атлетик Билбао), Йереми Пино (Виляреал), Алваро Мората (Атлетико Мадрид), Марко Асенсио (Реал Мадрид), Пабло Сарабия (Пари Сен Жермен), Дани Олмо (Ред Бул Лайпциг), Ансу Фати (Барселона)