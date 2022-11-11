Съперникът на България за Евро 2024 Сърбия обяви състава за мондиала

Селекционерът на Сърбия Драган Стойкович обяви състава от 26 играчи за световното първенство в Катар.

Съперникът на България в квалификациите за Евро 2024 е в група с Бразилия, Швейцария и Камерун.

Сърбите се събира в понеделник, а 4 дни по-късно има контрола срещу Бахрейн.

Съставът на Сърбия:

Вратари: Ваня Милинкович Савич (Торино), Предраг Райкович (Майорка), Марко Дмитрович (Севиля)

Защитници: Никола Миленкович (Фиорентина), Милош Великович (Вердер), Страхиня Павлович (Залцбург), Стефан Митрович (Хетафе), Страхиня Еракович (Цървена звезда), Сърджан Бабич (Алмерия)

Полузащитници: Дарко Лазович (Верона), Андрия Живкович (ПАОК), Неманя Радонич (Торино), Филип Костич (Ювентус), Филип Младенович (Легия), Неманя Гудел (Севиля), Саша Лукич (Торино), Неманя Максимович (Хетафе), Сергей Милинкович Савич (Лацио), Душан Тадич (Аякс), Иван Илич (Верона), Марко Груич (Порто), Урош Рачич (Брага), Филип Джуричич (Сампдория)

Нападатели: Александър Митрович (Фулъм), Душан Влахович (Ювентус), Лука Йович (Фиорентина).