Ето защо румънски футболист отказа да вкара гол (Видео)

Крилото на румънския "Сепси" Козмин Матей се превърна в хит в социалните мрежи, но не със страхотно изпълнение, а с благородна постъпка.

Бившият национал отказа да отбележи гол в шампионатния двубой с "Петролул", след като видя, че вратарят на съперника Октавиан Вълчеану лежи контузен. Вместо да прати топката в мрежата, Матей я изрита в аут. Това стана в първата минута от добавеното време, при резултат 1:0 за "Сепси", съобщи bTV. The best thing you'll see all week.

To his colleagues' and manager's fury, Sepsi's Cosmin Matei refused to score against Petrolul when he saw the opposite keeper down. pic.twitter.com/XlNXZVaDka — Emanuel Roşu (@Emishor) November 12, 2022