Бразилец свири Англия - Иран на световното

Бразилецът Рафаел Клаус бе назначен на мача Англия - Иран, който е в неделя от 15 часа. Ще му помагат Родриго Фигурейдо и Данило Манис. Четвърти и пети арбитър са перуанците Кевин Ортега и Махаил Оруе. VAR е поверен на Леодан Гонсалес от Уругвай, а негов помощник е Хулио Баскунан (Чили). За засадите или OVAR e Мартин Сопи (Уругвай), подкрепящ или SVAR е Хуан Мартинес Мунуера (Испания), а допълнителен или SBVAR е Хуан Пабло Белати (Арентина).

Вторият бразилски рефер Уилтон Сампайо пък поема Сенегал - Нидерландия от 18 часа. Помагат му Бруно Бушилиа и Бруно Пирес. Четвърти и пети са Андрес Матонте и Николаос Таран от Уругвай. VAR е Хуан Сото (Венецуела) с AVAR Николаос Гало (Колумбия). OVAR e Диего Бонфа (Аржентина), SVAR е Мауро Вилиано (Аржентина), а SBVAR e Eзекил Брайловски (Аржентина).

Реферът на домакините от Катар Абдулрахман Ал-Джасим поема САЩ - Уелс от 21 часа. Помагат му Талеб Ал-Мари и Сауд Алмакалех. Четвърти и пети са Ма Нин и Чао Йи (Китай). VAR е Абдула Ал-Мари (Катар) с асистент Радуан Джийед (Мароко). OVAR е Мокран Гурари (Алжир), SVAR - Адил Зурак (Мароко) и SBVAR - Елвис Нупуе от Камерун.