Морган Фриймън откри световното на пищна церемония

Великият Морган Фриймън стартира церемонията по откриването на световното първенство в Катар. С него бе и Ганим, младо катарче, което е инвалид.

В своята реч той призова за мир по света, както и за зачитане на арабските обичаи.

на стадиона прозвуча Waka Waka iва Шакира, но звездата я нямаше. Псоледните акорди бяха с Feel the Magic in the Air.

На сцената се появи и кореецът Юн Кок, голямата звезда на церемонията.

Негово височество Амир Шейх Тамим бин Хамад ал-Тани откри първенството и закри церемонията.