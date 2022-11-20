Антов след 0:0 в Люксембург: Развиваме се в добра посока, вече имаме стил

“Развиваме се в добра посока. Отборът вече има стил на игра. Имахме ситуации, чрез които можеше да вкараме.” Това заяви защитникът на България Валентин Антов след 0:0 с Люксембург.

“Този мач беше различен. Бяхме излезли много високо. Имаше много единоборства. Има различни мачове, а този беше с по-висок интензитет. Двубоят беше хубав. Излизахме да бием много по-високо, както и те правиха. Нормално е да има повече картони в такива срещи”, добави Антов.

“Тежък мач, добър противник. Не беше лесно. Заслужено мачът завърши при равенство. Люксембург имат играчи в Германия, добри футболисти. Почти никой от тях не играе в местното първенство. Три мача подред сме със суха мрежа. Жалко, че не вкарахме, защото имахме възможности”, коментира Илия Груев-младши.

“Второто полувреме се поумориха някои от момчетата, защото не играят редовно в клубовете си и нямат игрови ритъм, което може би доведе до психическа умора. От друга страна, Люксембург бяха много добре физически подготвени”, коментира вратарят Светослав Вуцов.

