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Англия срещу Иран, вижте съставите

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Националните отбори на Англия и Катар излизат в първия си мач от група В на световното в Катар.

Той ще се играе на стадион "Халифа Интернешънъл" от 17 часа българско време.

Треньорите Гарет Саутгейт и Карлош Кейърош обявиха следните статори състави.

Англия: Джордан Пикфорд, Джон Стоун, Хари Магуайър, Киъран Трипиер, Джуд Белингъм, Деклан Райс, Мейсон Маунт, Букайо Сака, Люк Шоу, Хари Кейн и Рахим Стърлинг.

Иран: Алиреза Беиранванд, Садег Мохарами, Ехсан Хаджсафи, Милад Мохамади, Алиреза Джанханбаш, Мортеза Пурлиганджи, Мехди Тареми, Рузбе Чешми, Али Карими, Хосейн Хосейни и Ахмад Нуроллахи.

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