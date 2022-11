Спорт по тв днес

11,00 ч Тенис, купа „Дейвис“, Италия – САЩ „Диема спорт“ 2

12,00 ч Футбол, СП, Швейцария – Камерун „Диема“

12,00 ч Голф MAX sport 2

13,00 ч Кърлинг, ЕП в Йостерсунд Eurosport 1

15,00 ч Футбол, СП, Уругвай – Корея БНТ 1

17,00 ч Тенис, купа „Дейвис“, Германия – Канада „Диема спорт“ 2

17,00 ч Кърлинг, ЕП в Йостерсунд Eurosport 1

18,00 ч Футбол, СП, Португалия – Гана „Диема“

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1

19,30 ч US футбол, „Детройт“ - „Бъфало“ MAX sport 2

21,00 ч Футбол, СП, Бразилия – Сърбия БНТ 1

21,00 ч Баскетбол, Евролига, „Олимпиакос“- АЛБА MAX sport 1

21,00 ч Кърлинг, ЕП в Йостерсунд Eurosport 1

21,30 ч Баскетбол, Евролига, „Олимпия“ - „Фенербахче“ MAX sport 4

21,45 ч Баскетбол, Евролига, „Реал“ - „Партизан“ MAX sport 3

23,20 ч US футбол, „Далас“ - „НЙ Джайънтс“ MAX sport 2

3,30 ч US футбол, „Минесота“ - „Ню Ингланд“ MAX sport 2

4,30 ч Голф MAX sport 1