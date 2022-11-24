ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За да има ред на пътя, едно е решението – неотменн...

Видео Подкаст
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/13149734 www.24chasa.bg

Гущерът оракул Лили от Пловдив познава мачовете от Световното

2004
Гущерът оракул Лили Кадър: bTV

Гущер от пловдивския природонаучен музей е новият оракул на Световното първенство по футбол. До момента влечугото дава безпогрешни прогнози.

Брадатата Лили е безпогрешна във футболните си прогнози за световното. Вчера тя категорично предрече разгрома на Испания над Коста Рика.

„Досега е познала 3 от 3 мача, като е доста категорична в избора си“, казва Даниела Сариева – уредник, Природонаучен музей-Пловдив.

Лили е австралийски гущер „брадата агама“. Живее в пловдивския природонаучен музей от 3 години. Една от уредничките е футболен фен и решава случайно да изпробва с червейчета оракулските способности на Лили.

„Решихме да използваме именно Лили, тъй като животинчето е доста социално“, обясни Сариева.

„И също е много лакома, това е друга причина да изберем Лили“, каза Синем Мехмедали – уредник в музея в Пловдив.

Биолозите нямат научно обяснение за пророческите способности на влечугото, предаде bTV.

„Не знам. Може би пресентимент на самото животно. Интерес. Не знам. Енергия. Не мога да си го обясня“, казва Кристиян Владов, който е главен уредник в Природонаучния музей в Пловдив.

Гущерът оракул Лили Кадър: bTV

Четете още

Още от Катар 2022

Последно от

MILA.BG

Последно от

Мама 24

Водещи новини