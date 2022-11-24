Гущерът оракул Лили от Пловдив познава мачовете от Световното

Гущер от пловдивския природонаучен музей е новият оракул на Световното първенство по футбол. До момента влечугото дава безпогрешни прогнози.

Брадатата Лили е безпогрешна във футболните си прогнози за световното. Вчера тя категорично предрече разгрома на Испания над Коста Рика.

„Досега е познала 3 от 3 мача, като е доста категорична в избора си“, казва Даниела Сариева – уредник, Природонаучен музей-Пловдив.

Лили е австралийски гущер „брадата агама“. Живее в пловдивския природонаучен музей от 3 години. Една от уредничките е футболен фен и решава случайно да изпробва с червейчета оракулските способности на Лили.

„Решихме да използваме именно Лили, тъй като животинчето е доста социално“, обясни Сариева.

„И също е много лакома, това е друга причина да изберем Лили“, каза Синем Мехмедали – уредник в музея в Пловдив.

Биолозите нямат научно обяснение за пророческите способности на влечугото, предаде bTV.

„Не знам. Може би пресентимент на самото животно. Интерес. Не знам. Енергия. Не мога да си го обясня“, казва Кристиян Владов, който е главен уредник в Природонаучния музей в Пловдив.