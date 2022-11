Полският треньор похвали отбора си за победата срещу Саудитска Арабия

Полският национален селекционер Чеслав Михневич похвали полските национали и Роберт Левандовски след победата с 2:0 срещу Саудитска Арабия и заяви, че с малко повече късмет нападателят е можел да завърши двубоя с хеттрик, предаде БТА.

Левандовски вкара за първи път на Световно първенство, след като в първия мач пропусна дузпа. И в двата случая той бе видимо емоционален.

"Не се изненадах, тъй като знам как прие той първия мач. Но Роберт днес нямаше и късмет, защото удари веднъж гредата и в друг случай изпусна положение един на един с вратаря, който магически отклони топката и тя не влезе в мрежата. Днес Роберт можеше да отбележи хеттрик. Толкова щастливи бяхме за него, колкото и тъжно ни бе след пропуснатата дузпа", заяви Михневич, цитиран от Ройтерс.

Полша надигра Саудитска Арабия с отборен дух, висока преса и мощна подкрепа от трибуните.

"Наслада е да работиш с човек от класата на Роберт, но един човек не може сам да печели мачовете", продължи Михневич.

"Днес показахме, като започнем с вратаря Войчех Шчесни и завършим с Роберт, че отборът ни е много качествен. Левандовски пък направи това, което прави най-добре - вкара и асистира за Пьотър Зелински, така че съм доволен".

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Poland v Saudi Arabia - Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 26, 2022 Poland's Wojciech Szczesny celebrates with teammates after saving a penalty kick REUTERS/Issei Kato TPX IMAGES OF THE DAY