От нашия пратеник в Катар: Коста Рика удържа 0:0 на Япония за Германия

Коста Рика удържа 0:0 на Япония, като вече тече второто полувреме. Това е добре за Германия и Испания, защото втора победа на азиатците ще означава, че още довечера един от европейските грандове може да излети още в груповата фаза.

ЯПОНИЯ - КОСТА РИКА: 0:0. Съдия: Майкъл Оливър (Англия). Жълти картони: Ямане; Корнтрерас, Борхес, Калво.

ЯПОНИЯ: Гонда - Ямане (62-Митома), Итакура, Йошида, Нагатомо (46-Х. Ито) - Ендо, Морита - Доан (67-Дж. Ито), Камада, Сома - Уеда (46-Асано).

КОСТА РИКА: Навас - М. Вастон, Дуарте, Калво, Овиедо - Фулер Спенс, Борхес, Тахеда, Торес (65-Агилера) - Кембъл, Контрерас (65-Бенета).