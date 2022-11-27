ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Главният претендент за поста глава на Кипърската п...

Видео Подкаст
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/13165406 www.24chasa.bg

От нашия пратеник в Катар: Коста Рика удържа 0:0 на Япония за Германия

Едуард Папазян

[email protected]

2896
Снимка: СНИМКА: РОЙТЕРС

Коста Рика удържа 0:0 на Япония, като вече тече второто полувреме. Това е добре за Германия и Испания, защото втора победа на азиатците ще означава, че още довечера един от европейските грандове може да излети още в груповата фаза.

ЯПОНИЯ - КОСТА РИКА: 0:0. Съдия: Майкъл Оливър (Англия). Жълти картони: Ямане; Корнтрерас, Борхес, Калво. 

ЯПОНИЯ: Гонда - Ямане (62-Митома), Итакура, Йошида, Нагатомо (46-Х. Ито) - Ендо, Морита - Доан (67-Дж. Ито), Камада, Сома - Уеда (46-Асано).

КОСТА РИКА: Навас - М. Вастон, Дуарте, Калво, Овиедо - Фулер Спенс, Борхес, Тахеда, Торес (65-Агилера) - Кембъл, Контрерас (65-Бенета).

Още от Катар 2022

Последно от

MILA.BG

Последно от

Мама 24

Водещи новини