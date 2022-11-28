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Ето съставите на Република Корея и Гана

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Атрактивен ганайски фен е в еуфорично настроение преди началото на двубоя с корейците. Снимка: РОЙТЕРС

Република Корея и Гана излизат в 15 ч за втория си мач от група Н на световното в Катар.

Азиатците направиха 0:0 с Уругвай на старта на турнира, а африканският тим загуби с 2:3 от Португалия.

Република Корея: Ким Сьонг-Гю - Ким Моон-Хван, Ким Мин-Джае, Ким Йонг-Гвон, Ким Джин-Су - Юнг Уо-Йонг, Хванг Ин-Беом, Квон Чанг-Хоон - Йонг Ву-Йонг, Чо Ги-Сунг, Сон Хюн-Мин.

Гана: Ати Зиги - Тарик Лампти, Даниел Амратей, Мохамед Салису - Томас Партей, Салис Абдул Самед, Мохамед Кудус - Андре Аю, Иняки Уилямс, Джордан Аю.

Атрактивен ганайски фен е в еуфорично настроение преди началото на двубоя с корейците.

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