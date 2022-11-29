От нашия пратеник в Катар: Иран - САЩ и Уелс - Англия са 0:0

Стартираха двата мача от група В, които могат да се сравнят с война: Уелс - Англия и Иран - САЩ. Резултатът и в двата е 0:0, като при това положение напред отиват Англия и Иран.

ИРАН - САЩ 0:0. Съдия: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Иран: А. Бейранванд - Р. Рейзаян, М. Хосейни, М. Пуралинганджи, М. Мохамади - С. Езатолахи - А. Нурлахи, Е. Хайсафи - А. Голизадех, С. Азмун, М. Тарами.

САЩ: М. Търнър - С. Дест, К. Камерън-Уикърс, Т. Реам, А. Робинсън - Т. Адамс - У. Маккени, Юн. Мусах - Т. Уеа, Дж. Сърджънт, Кр. Пулишич.

УЕЛС - АНГЛИЯ 0:0. Съдия: Славко Винчич (Словения). Жълт картон: Джеймс.

Уелс: Д. Уорд - Н. Уилямс, К. Мефам, Дж. Родон, Б. Дейвис - Е. Ампаду, Дж. Алън - Г. Бейл, А. Рамзи, Д. Джеймс - К. Мур.

Дж. Пикфорд - К. Уокър, Дж. Стоунс, Х. Магуайър, Л. Шоу - Дж. Хендерсън, Д. Райс - М. Рашфорд, Дж. Белингъм, Ф. Фодън - Х. Кейн.