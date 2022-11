Двойник на Неймар взриви мрежата

"Той прилича повече на Неймар, отколкото Неймар прилича на себе си".

Така се шегуват потребители в социалните мрежи с Ейгън Оливър, двойник на бразилската суперзвезда.

"Фалшивият Неймар" стана сензация по трибуните на двубоя между Бразилия и Швейцария в понеделник, като много от феновете на "селесао" не скриха вълнението си, докато чакат за снимка уж със своя герой. Brazil fans thought they were taking a selfie with Neymar 😅 pic.twitter.com/kJ1po1cjqM — ESPN FC (@ESPNFC) November 28, 2022

"Измамата" се подсили и от факта, че Неймар не беше на терена срещу швейцарците заради контузия, а много от феновете наивно помислиха, че звездата на ПСЖ е избрал да гледа двубоя от трибуните на стадион "974". Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от sosiadoney (@sosiadoney)

Снимка на фенове, които се редят за селфи с двойника на Неймар беше публикувана в туитъра на ESPN, а интересът към нея беше внушителен - над 40 000 реакции.

За да е още по-автентична измамата, двойникът на Неймар се движи с бодигрард, пише БНТ. Neymar was spotted walking around Doha 👀🇧🇷 pic.twitter.com/DSRoDZmbsU — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 27, 2022

Все пак където има шега, има и обективност - "Ейгън Оливър е известен в Бразилия именно с това, че прилича на Неймар, информирайте се малко преди да коментирате", пише потребител. И действително - двойникът има близо 900 000 потребители в Инстаграм.

Освен на стадиона Оливър беше заобиколен от фенове и по улиците на Доха, като дори беше объркан за Неймар от екипа на FOX Soccer, които по-късно осъзнаха грешката си. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от sosiadoney (@sosiadoney)

Заради контузията Неймар се очаква да пропусне последния двубой на Бразилия в груповата фаза срещу Камерун в петък, като се очаква да е готов за игра за елиминационната фаза.