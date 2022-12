Пеле: Влизането ми в болница е рутинно

Пеле успокои феновете си по света и обясни, че скорошният престой в болница е рутинна визита. Припомняме, че ESPN Brasil предаде, че трикратният световен шампион бил закаран в болница „Алберт Айнщайн“ с „общ оток“, наред със сърдечни проблеми, като лечението с химиотерапия без желания ефект.

На 82-годишната легенда му бе премахнат тумор от дебелото черво през септември 2021 г., като оттогава-насам попада често в болница за лечение. Сега той писа в Инстаграм, където благодари за милите пожелания в знак на подкрепа в публикация, включваща снимка на почит към него на Световното първенство в Катар, предаде БНТ.

„Приятели, аз съм в болницата, където правя ежемесечното си посещение. Винаги е приятно да получа позитивни съобщения като това. Благодаря на Катар за тази почит и на всички, които ми изпращат положителна енергия!“. Дъщеря му Кели Насименто също увери привържениците на Пеле, че баща й е в добро състояние. „Той е в болницата. Няма нищо опасно за живота му. Ще бъда там за Нова година и обещавам да публикувам снимки“, сподели Насименто в социалните мрежи.