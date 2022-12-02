От нашия човек в Катар: Само победа срещу Гана ще класира Уругвай на 1/8-финалите, съставите

Уругвай трябва да гони задължителна победа с поне 2 гола срещу Гана, ако южноамериканците искат да продължат към елиминациите.

В другия мач от група "H" Португалия излиза срещу Южна Корея. Европейският тим вече си осигури участие към 1/8-финалите.

Преди последните срещи лидери са Кристиано Роналдо и компания с 6 точки. Гана е на второ място с 3. Южна Корея и Уругвай имат по една.

Ето съставите:

Уругвай - Гана

Уругвай: Серхио Роче – Гилермо Варела, Хосе Хименес, Себастиан Коатес, Матиас Оливера, Факундо Пелистри, Родриго Бентанкур, Федерико Валверде, Дарвин Нунес, Луис Суарес

Гана: Зиги – Сейду, Баба, Амарти, Салису, Партей, А. Аю, Дж. Аю, Кудус, Иняки Уилиямс

Южна Корея - Португалия

Южна Корея: Ким Сун-Кю, Гуе-Сун Чо, Джа-Сун Лий, Жин-Су К., Ин-Бом Хуанг, Йон-Гуон Ким, Кангин Лий, Ким Мун-Хуан, Кюн-Уон Куон, Сон Хюн-Мин, У-Йон Чун

Португалия: Коща, Антонио Силва, Витиня, Далот, Жоао Марио, Кансело, Матеуш Нунеш, Невеш, Орта, Пепе, Роналдо