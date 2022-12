Двама са арестувани за обира на дома на английския национал Рахийм Стърлинг

Британската полиция арестува двама мъже, които може да са замесени в обира на дома на английския нападател Рахийм Стърлинг, се казва в разпространено изявление на полицията на графство Съри, на чиято територия се намира имението на 27-годишния спортист.

Домът на Стърлинг беше ограбен на 3 декември, когато в него не е бил никой от семейството му. Заради инцидента Стърлинг напусна лагера на националния отбор на Световното първенство в Катар и пропусна осминафиналната среща срещу отбора на Сенегал (3:0).

"Двама мъже бяха арестувани по подозрение за опит за грабеж снощи, 6 декември, в района на Оксшот. Те са задържани", казаха органите на реда, добавяйки, че за задържането на тези хора са използвани кучета и полицейски хеликоптер.

"Продължава разследването, за да се установи дали има връзка между тези арести и проникването с взлом в къщата, съобщено през уикенда", се добавя в изявлението.

По първоначална информация, по време на обира приятелката на футболиста Пейдж Милиан и трите деца на двойката са били в къщата. Според вестник "Дейли мейл" общата стойност на откраднатото е около 300 хиляди британски лири, пише БТА.