Майкъл О'Нийл се завърна начело на Северна Ирландия

Майкъл О'Нийл се завърна начело на националния отбор по футбол на Северна Ирландия, пише агенция „Ройтерс“. Той подписа договор за пет години и половина, наследявайки Иън Бараклъф, който бе уволнен през октомври, обявиха от Футболната асоциация на страната в специално изявление.

За 53-годишния О'Нийл това ще бъде втори престой в държавния тим, след като напусна през 2020 година по време на пандемията от КОВИД-19. Тогава специалистът бе заменен именно от Бараклъф, който изведе състава до четири победи в 22 официални мача преди да бъде уволнен.

„Щастлив съм отново да бъда старши треньор на Северна Ирландия“, заяви Майкъл О'Нийл. „Развълнуван съм да видя какво може да постигнем с тази група от играчи и нямам търпение да играем пред нашите фенове“, добави той.

О'Нийл застана за първи път начело на националите на Северна Ирландия през 2011 година за квалификациите за Европейското първенство през 2016-а, когато тимът се класира за голям международен турнир след пауза от 30 години. По-късно специалистът води Стоук Сити в Чемпиъншип през 2019-а, но продължи работата си в националния отбор, която напусна през април следващата година, предаде БТА.

Изпълнителният директор на футболната лига на страната Патрик Нелсън заяви, че Майкъл О'Нийл се завръща за дълъг период. „Концентрирани сме върху квалификациите за Евро 2024, които започват през март догодина, но също така гледаме напред, включително към Евро 2028, където се надяваме да сме домакини заедно с Обединеното Кралство и Република Ирландия“, добави Нелсън.