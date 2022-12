ФИФА забрани трансферите на "Анталияспор" заради дълг от над половин млн. €

Турският елитен клуб "Анталияспор" получи забрана от Световната федерация по футбол (ФИФА) да извършва входящи трансфери през предстоящия период заради неизплатени суми на свои бивши футболисти.

Нигерийското крило Пол Мукиару, в момента играч на ФК Копенхаген, и французина Енцо Кривели са осъдили "Анталияспор" за суми по договорите, които не са си взели, съобщиха почти едновременно вестник Типсбладет (Дания) и телевизия Си Ен Ен-Тюрк.

Общата сума, която от "Анталияспор" трябва да изплатят на въпросните двама футболисти е 537 745 евро без лихвите, пише още датското издание.

Интересното е, че 22-годишният Мукиару е привлечен в турския клуб още в юношеска възраст от частна академия в родината си Нигерия. От 2019-а година играе в мъжкия отбор на турския клуб и до лятото на 2022-а е навъртял 44 мача и 6 гола. Турците се опитали да му предложат споразумение, опирайки се на факта, че те са го представили в Европа и са му осигурили обучение, но фланговият играч го е отхвърлил и си иска всички пари по договора. През лятото той премина в датския ФК "Копенхагн".

27-годишният френски нападател Кривели игра за клуба от големия турски курорт през есента на 2021-а година, като не успя да се разпише нито един път. В момента се състезава за швейцарския "Сервет" (Женева), предаде БТА.

От ФИФА са обявили пред турците, че ембаргото ще бъде вдигнато, ако до началото на трансферния период тази зима изчистят всички дългове и платят таксите по делата, спечелени от играчите.