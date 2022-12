Дефибрилатор позволява на Дейли Блинд да сбъдне мечтата си

Защитникът на националния отбор на Нидерландия по футбол Дейли Блинд продължава да играе успешно на Световното първенство в Катар и в петък ще излезе срещу Аржентина на четвъртфиналите. За него това ще бъде мач номер 99 за "оранжевите" и втора среща с Лионел Меси и Аржентина след полуфинала през 2014 година в Бразилия. Блинд е изключителен щастливец, че успя да продължи да играе футбол, въпреки че два пъти претърпя сърдечни инциденти на терена, пише агенция "Ройтерс".

32-годишният Блинд има имплантиран кардиовертер дефибрилатор (ICD) в гърдите си, който може да открива неравномерен сърдечен ритъм и да достави животоспасяващ шок в случай на внезапно спиране на сърцето. Това е същото устройство, което позволи на Кристиан Ериксен да възобнови кариерата си след ужасяващата драма със сърдечния му удар по време на мач на Дания на миналогодишното Европейско първенство.

Блинд, който прекара четири години в "Манчестър Юнайтед" между периодите с Аякс Амстердам, получи сърдечен удар в мач от Шампионската лига за Аякс срещу Валенсия през 2019 година, почувства се замаян и незабавно беше подложен на лечение. Лекарите диагностицираха нарушение на сърдечния ритъм и първоначално предположиха, че професионалната му кариера е приключила.

"Видях всички да ме гледат със страх", спомня си Блинд в емоционалния документален филм "Никога повече да не стоиш неподвижен", който беше излъчен точно преди началото на Мондиала, съобщи БТА.

Неговият бивш съотборник в Аякс Ериксен също е част от филма, а Блинд разказва как реакцията на баща му Дани, също нидерландски национал и сега асистент на Луис ван Гаал на Световното първенство, му е дала стимул да продължи.

"Нещо, което винаги ще запомня, беше реакцията на баща ми. Той остана толкова силен. Не се отказа, продължи да пита лекаря дали има други възможности. Трезвото му виждане ми даде надежда", каза бранителят.

Осем месеца, след като му беше поставен дефибрилатор, Блинд претърпя още един инцидент, когато внезапно се строполи на терена, крещейки, докато ICD се включи.

Въпреки това той успя да стане и да напусне терена и скоро след това лекарите му описаха всичко по-ясно.

"Това е нещо, което носите със себе си всеки ден. Ставаш с него, отиваш на работа, взимаш си лекарството. Мислиш за него по време на спринт, всъщност винаги го носиш със себе си. Едва след година влязох в игра, без да мисля за това. Тогава се обадих на баща ми, за да му кажа", спомня си Блинд.

Сега той е на прага на върха в кариерата си, докато Нидерландия се готви да се изправи срещу Аржентина.

Блинд вкара гол при победата с 3:1 над САЩ на осминафиналите на Мондиала.