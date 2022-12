Може би сте забелязали, че някои футболисти имат необичайно големи дупки на чорапите, въпреки че са едни от най-суетните хора.

Всъщност всичко, което е прекалено стегнато на краката на играча, може да бъде причина за неудобство или дори потенциално да причини болезнени мускулни крампи в прасеца или ахилесовото сухожилие. Така че, за да избегнат евентуално нараняване, играчите понякога изваждат ножиците и изрязват дупки в чорапите си, като ги разхлабват малко, пише NOVA. Most of y'all who are football lovers might have been wondering why players like Saka, Kyle walker, Danny Rose and other players have to cut or create holes in their socks



