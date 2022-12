Треньорът на Мароко наредил майките на играчите да са до тях на световното (Видео)

Танцуващите родители са хит в социалните мрежи

Едни забулени жени станаха хит на световното след невероятните успехи на Мароко. Те танцуват със синовете си, целуват ги, радват се истински. Това са майките на националите, които отнеха малко от славата на децата си, стигнали до 1/2-финалите, и са истинската сензация в Катар.

Всъщност идеята е само и единствено на селекционера Вадид Регради. “Майките - задължително с нас, останалите - по желание”, наредил той на играчите си и те с радост се съгласили.

Така майката на Ашраф Хакими обра овациите след гръмката победа над Испания след изпълнение на дузпи. След успеха над Португалия пък дойде ред на тази на Софиян Буфал, която слезе при него на терена и започна да танцува след историческия успех. Morocco player dancing with his mother after winning the match

The best video on internet today.♥️#FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/D6efmQCxeZ — Samad Banglani (@_SamadB) December 10, 2022

Мароко е първата държава от Африка в четворката на световно, а до момента само на две световни - през 1930 г. и през 2002 г. на 1/2-финалите, са представители на три континента. На първото първенство преди близо век това са Южна и Северна Америка и Европа, а преди 20 г. - на Южна Америка, Европа и Азия.